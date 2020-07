Čo MUŽ pri rozvode nikdy nesmie urobiť

Je mnoho situácií, ktoré pri rozvode vzniknú. A ku každej treba pristupovať individuálne. Na Slovensku i v Čechách sa však často opakuje rovnaký vzorec.

Deti zvyčajne ostávajú automaticky matke. Hoci sa tento zaužívaný postup pomaly mení, stále je väčšina prípadov ukončená tak, že zatiaľ čo otec platí výživné, matka je poručníkom dieťaťa, a teda

v našom „vyspelom“ právnom systéme môže narábať s dieťaťom podľa svojvôle.



Muž - Otec, ktorý sa snaží o zmierlivé a zároveň čo najskoršie ukončenie „právnej bitky“, pristúpi na neférové a nevyvážené podmienky, čo si v tom momente neuvedomuje. Dokonca si pri tom často pripadá víťazne, pretože na tú dohodu prikývla aj žena.

„Kontakt otca s dieťaťom bude prebiehať kedykoľvek po dohode rodičov a to podľa časových možností oboch vyššie menovaných.“



Dovolím si tvrdiť, že vo väčšine prípadov, by sme túto dohodu mohli preložiť takto:

O tom, kedy sa dieťa stretne s vlastným otcom, bude vždy a výlučne rozhodovať len matka. Nebude pritom nikdy prihliadať na potreby dieťaťa a taktiež možnosti otca. Prečo by to robila? Veď už pri rozvode sa muž ukázal ako niekto, kto pristúpi na jednoduchšiu cestu, často sa bojí vyjadriť svoj názor, pretože sa obáva, že by sa dieťa mohlo ocitnúť (opätovne) v strede emocionálne vyhrotenej situácie.



Čo myslíte, koľkokrát použije exmanželka tento vzorec, aby dosiahla svojho?

Odpoveď je jednoduchá: presne toľkokrát, kým otec nepochopí, že je potrebné stanoviť si svoje hranice a nepristúpiť za žiadnych okolností k správaniu, ktoré neprimerane zvýhodňuje len jednu stranu.



Otázka teda znie, milý rozvádzajúci sa MUŽ, prečo vymedzenie vzájomných - nových porozvodových hraníc neprebehne vtedy, keď má? To je pred, resp. počas rozvodového konania?



Pretože muž jedná inak. Nie je zdatný v emočnej manipulácii, je priamočiarejší a priznajme si

v podstatných vzťahových veciach aj menej vytrvalý. Je preto potrebné uvedomiť si, že keď sa rozvádza žena, má premyslený rozvod do posledného detailu. Keď sa rozvádza muž, nemá premyslené nič, len chce, aby to „dobre“ a rýchlo skončilo.

Preto ak si MUŽ, v žiadnom prípade nepristúp na vyššie spomenutú „dohodu“ . To, čo sa dnes zdá ľahšie, sa ti v budúcnosti stonásobne vráti. VER MI!



Keď si stanovíš minimálny čas, ktorý chceš stráviť s dieťaťom a tvoja exmanželka s tým bude súhlasiť (nakoniec bude musieť - bavíme sa o minimálnom čase) potom sa stanú tieto veci.

1. Máš jasne dohodnuté základné pravidlo. Od kedy do kedy tráviš čas so svojim dieťaťom. Každé jasné pravidlo v budúcnosti uľahčí váš vzájomný kontakt. Tebe, dieťaťu i exmanželke. Fluidné hranice a nekonečné dohadovanie stále sa meniacich časov nikomu na pokoji nepridá.

(Dohodu dodržuj do bodky a na stretnutie s dieťaťom sa pripravuj. Viac o tom, ako sa správne pripraviť v budúcom blogu)

2. Tvoja exmanželka vie, že si OTEC a MUŽ, ktorý má svoj názor, vie čo chce a stojí si za tým.

3. Uvedomíš si, (možno až neskôr) že rozvod je príležitosť, ako spoznať samého seba.

4. (MUŽ) oslík zatras sa, nebude fungovať na princípe, ak sa nezatrasieš... dieťa neuvidíš!



Oldrich Kosť

P.S.: Ak poznáš muža, ktorému by mohol tento článok pomôcť, pošli mu ho!